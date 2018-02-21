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Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

19:03, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
19:03, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
916
0
#экология\n#Ямал\n#опасность\n#природа\n#радиация\n#происшествие
Фото: pixabay.com
916
0

Элемент перевозился в свинцовом контейнере и опасности не представлял.  

Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ. Контейнер с радиоактивным цезием-137 был потерян на дороге в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам директора регионального природно-ресурсного департамента Владимира Галузы, опасный элемент перевозила компания «Ямалпромгеофизика» для проведения работ, пишут «Известия».

20 февраля ящик с цезием был потерян. Предмет заметил и подобрал на обочине дороги водитель проезжающей следом машины. Благодаря свинцовой оболочке контейнера, опасность он представлял только в случае вскрытия.

Между тем после обнаружения утери была разослана срочная информация. Кто подобрал контейнер, было установлено в кратчайшие сроки. 

Сейчас цезий уже вернули владельцу. Следов вскрытия на контейнере обнаружено не было. Владимир Галуза пообещал принять меры в отношении компании, допустившей потерю радиоактивного элемента.

19:03, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
916
0
#экология\n#Ямал\n#опасность\n#природа\n#радиация\n#происшествие

 

 

 

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