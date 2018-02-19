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      В Воронежской области осудили владельца медведя, напавшего на людей

      19:26, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:26, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      747
      0
      #Следственный комитет\n#зоопарк\n#животные\n#звери\n#гибель человека\n#приговор суда\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      747
      0

      Жертвами разъяренного зверя стали сам хозяин мишки и сосед-пенсионер.  

      Семилуки. Воронежская область. Полтора года проведет в колонии любитель животных из Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, медведь, которого он содержал в своем хозяйстве, бежал на волю и убил человека. 

      По данным СКР, косолапый жил в вольере во дворе частного дома в селе Семилуки. Его владелец, индивидуальный предприниматель, осуществлял деятельность по содержанию и разведению объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.   

      В октябре 2017 года мишка вырвал фрагмент ограждения вольера и отправился погулять. Во дворе одного из соседних домов хищник напал на пенсионера. От травм пожилой мужчина скончался.   

      Хозяин животного пытался усмирить своего питомца и вернуть в вольер, но медведь напал и на него. С травмами владелец мишки был доставлен в больницу. Разъяренного зверя застрелили сотрудники полиции.   

      Суд назначил содержателю частного зоосада 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека».

      19:26, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      747
      0
      #Следственный комитет\n#зоопарк\n#животные\n#звери\n#гибель человека\n#приговор суда\n#медведи

       

       

       

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