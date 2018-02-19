В Воронежской области осудили владельца медведя, напавшего на людей

Жертвами разъяренного зверя стали сам хозяин мишки и сосед-пенсионер.

Семилуки. Воронежская область. Полтора года проведет в колонии любитель животных из Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, медведь, которого он содержал в своем хозяйстве, бежал на волю и убил человека.

По данным СКР, косолапый жил в вольере во дворе частного дома в селе Семилуки. Его владелец, индивидуальный предприниматель, осуществлял деятельность по содержанию и разведению объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В октябре 2017 года мишка вырвал фрагмент ограждения вольера и отправился погулять. Во дворе одного из соседних домов хищник напал на пенсионера. От травм пожилой мужчина скончался.

Хозяин животного пытался усмирить своего питомца и вернуть в вольер, но медведь напал и на него. С травмами владелец мишки был доставлен в больницу. Разъяренного зверя застрелили сотрудники полиции.

Суд назначил содержателю частного зоосада 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека».