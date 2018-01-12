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      Басманный суд Москвы оставил под арестом экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова еще на три месяца

      09:15, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:15, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      208
      0
      #оружие\n#Марий Эл\n#Москва\n#арест\n#обвинение\n#СИЗО\n#взятка\n#суд
      Фото: vk.com
      208
      0

      Бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, пробудет под стражей до 13 апреля.

      Москва. Басманный суд российской столицы оставил под арестом экс-руководителя республики Марий Эл Леонида Маркелова еще на три месяца. Бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки в 235 млн рублей, пробудет под стражей до 13 апреля 2018 года.  

      Как пишет Интерфакс, суд встал на сторону обвинения и удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении сроков ареста. Помимо Маркелова, до середины апреля под стражей также будет находиться другая фигурантка дела - директор «Телекомпании 12 Регион» Наталья Кожанова.  

      Отмечается, что сторона защиты просила изменить обвиняемым меру пресечения на домашний арест. Во время судебного заседания Маркелов и Кожанова подчеркивали, что не будут препятствовать следствию или скрываться от правосудия, находясь вне СИЗО. Однако суд отклонил их просьбу.  

      Кроме того, стало известно, что следственные органы возбудили против бывшего главы Марий Эл новое уголовное дело. Помимо получения взятки Маркелова заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ»). В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру. 

      09:15, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      208
      0
      #оружие\n#Марий Эл\n#Москва\n#арест\n#обвинение\n#СИЗО\n#взятка\n#суд

       

       

       

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