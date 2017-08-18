Снег из белого порошка выпал в Омске

Как сообщил Роспотребнадзор, одно из предприятий города нарушило условия хранения химических веществ.

Омск. В столице Омской области выпал снег в виде порошкообразного вещества, усыпавшего улицы и транспортные средства. Как пишет РИА VistaNews, аномалия вызвала огромный резонанс в социальных сетях.

По информации издания, обеспокоенные произошедшим жители обратились к местным властям для разъяснения ситуации. Специалисты Роспотребнадзора, проведя исследования белых гранул, обнаружили, что улицы некоторых районов города покрыл мелкокристаллический алюмосиликат, используемый на некоторых предприятиях.

Сотрудники ведомства отметили, что в веществах не содержится элементов опасных для здоровья человека, а радиационный фон в местах выпадения порошка соответствует нормам.

В настоящее время ведомство проводит проверку городских предприятий, которые могли нарушить условия хранения химических веществ.