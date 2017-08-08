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      В Чите девушка спасла выброшенного в мусорный бак младенца

      09:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #МВД\n#врачи\n#Чита\n#происшествие\n#младенец\n#спасение
      Фото: pixabay.com
      242
      0

      В настоящее время жизни и здоровью спасенного малыша ничего не угрожает.

      Чита. Жительница столицы Забайкальского края спасла новорожденного мальчика, выброшенного в бумажной коробке в мусорный контейнер. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в настоящее время, по оценке врачей, здоровью и жизни спасенного малыша ничего не угрожает. 

      Отмечается, что девушка обнаружила плачущего младенца, проходив мимо мусорных баков.  Достав новорожденного из контейнера, читинка не растерялась и оказала ему первую помощь. Девушка сумела перевязать пуповину и обратилась к медикам. Прибывшие на вызов врачи оценили состояние спасенного мальчика, как удовлетворительное. 

      Сейчас полицейские проводят поиски матери младенца и выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

      09:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #МВД\n#врачи\n#Чита\n#происшествие\n#младенец\n#спасение

       

       

       

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