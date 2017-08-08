В Чите девушка спасла выброшенного в мусорный бак младенца

В настоящее время жизни и здоровью спасенного малыша ничего не угрожает.

Чита. Жительница столицы Забайкальского края спасла новорожденного мальчика, выброшенного в бумажной коробке в мусорный контейнер. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в настоящее время, по оценке врачей, здоровью и жизни спасенного малыша ничего не угрожает.

Отмечается, что девушка обнаружила плачущего младенца, проходив мимо мусорных баков. Достав новорожденного из контейнера, читинка не растерялась и оказала ему первую помощь. Девушка сумела перевязать пуповину и обратилась к медикам. Прибывшие на вызов врачи оценили состояние спасенного мальчика, как удовлетворительное.

Сейчас полицейские проводят поиски матери младенца и выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.