Омская полиция обезвредила заминированный автомобиль

Изъятая граната направлена на экспертизу.
Омск. В Омске правоохранительные органы успешно обезвредили гранату, привязанную к диску колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина была припаркована на улице Рокоссовского, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.
Взрывное устройство обнаружил владелец автомобиля и сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы.
«Граната, предположительно учебная, обезврежена», - сообщается на сайте ведомства.
Следователи и сотрудники полиции опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия, изымают доказательства. Изъятую гранату направили на экспертизу.
В омске заминировали автомобиль гранатой
Uploaded by Не только Омск on 2017-04-19.