Омская полиция обезвредила заминированный автомобиль

Изъятая граната направлена на экспертизу.

Омск. В Омске правоохранительные органы успешно обезвредили гранату, привязанную к диску колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина была припаркована на улице Рокоссовского, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

Взрывное устройство обнаружил владелец автомобиля и сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы.

«Граната, предположительно учебная, обезврежена», - сообщается на сайте ведомства.

Следователи и сотрудники полиции опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия, изымают доказательства. Изъятую гранату направили на экспертизу.