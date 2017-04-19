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      Омская полиция обезвредила заминированный автомобиль

      15:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #автомобилисты\n#Омск\n#происшествие\n#автомобиль\n#граната
      Фото: twitter.com/InfoDnepr
      127
      0

      Изъятая граната направлена на экспертизу.

      Омск. В Омске правоохранительные органы успешно обезвредили гранату, привязанную к диску колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина была припаркована на улице Рокоссовского, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

      Взрывное устройство обнаружил владелец автомобиля и сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы. 

      «Граната, предположительно учебная, обезврежена», - сообщается на сайте ведомства.

      Следователи и сотрудники полиции опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия, изымают доказательства. Изъятую гранату направили на экспертизу. 

      В омске заминировали автомобиль гранатой

      Uploaded by Не только Омск on 2017-04-19.

      15:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #автомобилисты\n#Омск\n#происшествие\n#автомобиль\n#граната
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