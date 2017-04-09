Из-за нетрезвого пешехода на западе Москвы столкнулись поезд и электричка

В результате происшествия пострадали несколько человек. ВИДЕО.

Москва. Из-за нетрезвого пешехода на западе Москвы столкнулись пассажирский поезд «Москва-Брест» и электричка. Как сообщает «Интерфакс», в результате происшествия пострадали несколько человек.

«В дежурную часть поступила информация о столкновении поездов по адресу: улица Герасима Курина, 4 корпус 1. По информации Центра экстренной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказывается помощь», - сказал сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося были разрушены два вагона электрички, с которой столкнулся поезд дальнего следования.

Столкновения поезда и электрички на западе Москвы произошло на малом ходу, что позволило избежать серьезных травм среди пассажиров, отметил источник.

По его словам, случай произошел неподалеку от вокзала, когда состав еще набрал скорость. В итоге один из вагонов электрички частично сошел с рельсов.

«По предварительным данным мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии начал переходить пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва-Брест», - сказал собеседник агентства из службы транспортного надзора.