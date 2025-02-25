Ижевск. Удмуртия. После столкновения электрички и снегохода вблизи улицы Ракетной в Ижевске проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, 25 февраля поезд Ижевск – Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором катались трое 16-летних подростков. Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте. Переехав снежную насыпь, они не заметили приближающийся поезд. В результате столкновения один юноша погиб, а за жизнь другого борются врачи.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Доследственная проверка проводится по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По её результатам будет принято процессуальное решение.