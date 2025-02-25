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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После столкновения электрички и снегохода в Ижевске проводится доследственная проверка

17:36, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
После столкновения электрички и снегохода в Ижевске проводится доследственная проверка
17:36, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#происшествия\n#ДТП\n#дети\n#Ижевск\n#железная дорога
Источник фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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В результате ДТП погиб юноша.

Ижевск. Удмуртия. После столкновения электрички и снегохода вблизи улицы Ракетной в Ижевске проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, 25 февраля поезд Ижевск – Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором катались трое 16-летних подростков. Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте. Переехав снежную насыпь, они не заметили приближающийся поезд. В результате столкновения один юноша погиб, а за жизнь другого борются врачи.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Доследственная проверка проводится по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По её результатам будет принято процессуальное решение.

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17:36, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
176
0
#происшествия\n#ДТП\n#дети\n#Ижевск\n#железная дорога