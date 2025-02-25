Ижевск. Удмуртия. 16-летний подросток погиб при столкновении снегохода с электричкой в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ещё один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1 РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия.

Приволжская транспортная прокуратура в своем Телеграм-канале сообщила, что инцидент произошел днём 25 февраля. Вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь – Вожой Горьковской железной дороги столкнулись пригородный поезд и снегоход.

Проводится проверка. На место происшествия выехал удмуртский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.