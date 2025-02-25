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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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16-летний подросток погиб при столкновении снегохода с электричкой в Ижевске

16:52, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
16-летний подросток погиб при столкновении снегохода с электричкой в Ижевске
16:52, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#железная дорога\n#дети\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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За жизнь ещё одного юноши борются врачи.

Ижевск. Удмуртия. 16-летний подросток погиб при столкновении снегохода с электричкой в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ещё один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1 РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия.  

Приволжская транспортная прокуратура в своем Телеграм-канале сообщила, что инцидент произошел днём 25 февраля. Вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь – Вожой Горьковской железной дороги столкнулись пригородный поезд и снегоход.

Проводится проверка. На место происшествия выехал удмуртский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

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16:52, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
184
0
#железная дорога\n#дети\n#происшествия