За жизнь ещё одного юноши борются врачи.
Ижевск. Удмуртия. 16-летний подросток погиб при столкновении снегохода с электричкой в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Ещё один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1 РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия.
Приволжская транспортная прокуратура в своем Телеграм-канале сообщила, что инцидент произошел днём 25 февраля. Вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь – Вожой Горьковской железной дороги столкнулись пригородный поезд и снегоход.
Проводится проверка. На место происшествия выехал удмуртский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
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