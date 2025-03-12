Ижевск. Удмуртия. Врачи I РКБ Удмуртии спасли подростка, который получил серьёзные травмы в результате столкновения снегохода и электрички. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля в Ижевске. Трое 16-летних подростков во время катания на снегоходе выехали на железнодорожные пути вблизи идущего пригородного поезда «Ижевск – Воткинск». В результате столкновения один ребёнок погиб, второй получил тяжёлые травмы, третий — травмы лёгкой степени тяжести.

«Один из мальчиков получил серьёзную черепно-мозговую травму и в тяжёлом состоянии был доставлен к нам в 1-ю РКБ. Ему сразу же было проведено полное обследование и назначена специальная терапия, в том числе медикаментозная. Благодаря своевременно оказанной помощи нам удалось минимизировать последствия повреждений», — рассказал врач-нейрохирург Муродбек Саидхонов.

Уже спустя две недели врачи отметили значительное улучшение состояния подростка. Лечение проходило под присмотром врачей нейрохирургического отделения и заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии Евгении Баженовой.

Сейчас подросток уже выписан из больницы и продолжает лечение и реабилитацию амбулаторно. Врачи отмечают, что для полного восстановления ему понадобиться несколько месяцев. Родные мальчика выразили огромную благодарность врачам за их заботу и профессионализм.

«Мы ещё раз призываем всех родителей, которые решили приобрести своим детям любое транспортное средство — это может быть мотороллер, мопед, квадроцикл, снегоход, даже велосипед или самокат — очень серьезно поговорить с ними о безопасности и неукоснительно требовать соблюдения правил дорожного движения. Часто дети становятся жертвами ДТП из-за собственной невнимательности и пренебрежения правилами безопасности, а последствия таких травм для здоровья могут быть очень серьезными», — напомнила врач-реаниматолог Евгения Баженова.