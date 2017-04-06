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      В Санкт-Петербурге из школы эвакуировали 250 человек из-за странного запаха

      14:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #Санкт-Петербург\n#школа\n#эвакуация\n#школьники
      Фото: fontanka.ru
      76
      0

      У нескольких детей наблюдаются признаки отправления газом.

      Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в школе №608 эвакуировали 250 человек из-за резкого запаха, похожего на газ. Здание школы не газифицировано, сообщает «Интерфакс».

      По словам источника в экстренных службах, рассматривается версия о распылении в здании школы газового баллончика или иного средства. «На месте работают медики, осматривают эвакуированных. Решений о госпитализации пока не принято», - добавил он.

      Несколько детей почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью.

      14:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #Санкт-Петербург\n#школа\n#эвакуация\n#школьники
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