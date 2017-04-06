В Санкт-Петербурге из школы эвакуировали 250 человек из-за странного запаха

У нескольких детей наблюдаются признаки отправления газом.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в школе №608 эвакуировали 250 человек из-за резкого запаха, похожего на газ. Здание школы не газифицировано, сообщает «Интерфакс».

По словам источника в экстренных службах, рассматривается версия о распылении в здании школы газового баллончика или иного средства. «На месте работают медики, осматривают эвакуированных. Решений о госпитализации пока не принято», - добавил он.

Несколько детей почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью.