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Рогозин опроверг гипотезу об использовании кораблей от SpaceX для доставки космонавтов на МКС

10:25, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
Рогозин опроверг гипотезу об использовании кораблей от SpaceX для доставки космонавтов на МКС
10:25, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Роскосмос\n#техника
Фото: roscosmos.ru
377
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По словам гендиректора «Роскосмоса», у компании есть свои корабли.

Москва. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг появившиеся заявления о переговорах госкорпорации с американской стороной о доставке космонавтов на МКС кораблями Crew Dragon от компании SpaceX. «Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть», — прокомментировал он слухи в своем аккаунте в «Твиттере».

Как пишет РБК, 24 апреля к международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это представители NASA, Японского и Европейского космических агентств. Экипаж МКС временно увеличится до 11 человек.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует создать собственную космическую станцию. В 2025 году госкорпорация намерена запустить первый сегмент - научно-энергетический модуль, а в 2030 году – запустить станцию в полном объеме. 

10:25, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
377
0
#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Роскосмос\n#техника