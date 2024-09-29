Комбайн и три грузовика сгорели в Удмуртии за сутки

Ижевск. Удмуртия. Один комбайн и три грузовых автомобиля сгорели в Удмуртии за сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В деревне Нюровай Дебёсского района сгорел комбайн «Вектор» на 8 квадратных метрах. В деревне Сосновка Ярского района огнём уничтожен грузовой автомобиль «Мерседес-бенс Актрос» на 19 квадратных метрах. Огнеборцам удалось спасти новый трактор «Шанмон» стоимостью выше 6 млн рублей, который находился в прицепе.

В деревне Кожило Балезинского района внутри гаража находилось 7 транспортных средств. Сгорели кабины и моторные отсеки грузовых автомобилей «ГАЗ», «ГАЗон Некст». Повреждён прицеп «КАМАЗ». Площадь пожара — 10 квадратных метров. Огнеборцам удалось отстоять остальную технику.

Предварительные причины пожаров: короткое замыкание в моторном отсеке. В последнем случае, причина устанавливается.

В МЧС напомнили, что необходимо регулярно проверять техническое состояние своего автомобиля и держать в доступном месте огнетушитель объёмом не менее 5 литров.