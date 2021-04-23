Россия запустит первый сегмент новой космической станции в конце 2025 года

На российском орбитальном модуле космонавтов заменят роботы и искусственный интеллект.

Москва. Россия планирует создать собственную космическую станцию. Ее развертывание должно быть завершено к 2030 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первый сегмент планируется запустить в конце 2025 года, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в Международной космической станции.

По словам руководителя «Рокосмоса», около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс. Затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью новой станции. «Роскосмос» готов приступить к ее созданию и ждет соответствующих поручений от правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой. Из-за повышенной радиационной опасности планируется использовать роботов и искусственный интеллект. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также она сможет принимать до трех грузовых кораблей в год.