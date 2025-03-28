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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Для уборки Ижевска купили свиперы

09:32, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для уборки Ижевска купили свиперы
09:32, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#техника
Источник фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
201
0

Сейчас уборочные машины собирают смёт, а зимой помогут в расчистке улиц от снега.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске для уборки улиц закупили три многофункциональные вакуумные подметально-уборочные машины — свиперы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Такие пылесосы маневренны, легки в управлении и компактны, поэтому смогут проехать даже по узким тротуарам. У свиперов есть две круглые щётки, которые сметают грязь, а затем пылесос отправляет смёт в специальный бак. Из-за прозрачной кабины водитель полностью контролирует рабочий процесс. 

Навесное оборудование можно менять. Так, на машину можно установить снегоуборочный отвал и использовать её для расчистки снега. 

Свиперы купили в рамках большого обновления автопарка ДРЭУ. Технику уже выпустили на улицы Ижевска.

В 2025 году муниципальное дорожное предприятие получит более 30 единиц новой техники.  

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09:32, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#техника