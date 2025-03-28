Ижевск. Удмуртия. В Ижевске для уборки улиц закупили три многофункциональные вакуумные подметально-уборочные машины — свиперы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Такие пылесосы маневренны, легки в управлении и компактны, поэтому смогут проехать даже по узким тротуарам. У свиперов есть две круглые щётки, которые сметают грязь, а затем пылесос отправляет смёт в специальный бак. Из-за прозрачной кабины водитель полностью контролирует рабочий процесс.

Навесное оборудование можно менять. Так, на машину можно установить снегоуборочный отвал и использовать её для расчистки снега.

Свиперы купили в рамках большого обновления автопарка ДРЭУ. Технику уже выпустили на улицы Ижевска.

В 2025 году муниципальное дорожное предприятие получит более 30 единиц новой техники.