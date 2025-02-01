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В ИжГТУ наградили победителей международного фестиваля «Калашников-Технофест»

16:38, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В ИжГТУ наградили победителей международного фестиваля «Калашников-Технофест»
16:38, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
58
0
#ИжГТУ\n#роботы\n#битва роботов\n#техника
Источник фото: Пресс-служба ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
58
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География фестиваля робототехники — от Камчатки до Египта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 февраля завершился V Международный научно-технический фестиваль робототехники  «Калашников-Технофест» (0+), где наградили победителей и призеров во всех номинациях. Информацию предоставила пресс-служба ИжГТУ.  

На соревнования в Ижевск прибыли более 450 участников из разных регионов России и зарубежья: от Камчатки до Египта. Состязания проходили в номинациях: политехническая олимпиада, дистанционное и автономное управление роботов Лего, фигурное воздухоплавание БПЛА, дрон-рейсинг и мини-дрон-рейсинг. 

Самым зрелищным видом стали битвы боевых роботов. В финальном бое 1 февраля победителем из схватки вышел робот команды «Destructor» из Казани. Капитан команды Александр Светлаков высоко оценил организацию безопасных рингов в ИжГТУ. Помимо основной площадки был сделан дополнительный ринг для настройки и тестирования мобильных роботов.   

На церемонии награждения организаторы отметили лучших участников, проявивших свои умения в области робототехники. Помимо призовых подарков со стороны партнеров фестиваля робототехники, в этот раз призеры-школьники получили сертификаты на целевое обучение в  ведущих технических вузах страны.   

 

16:38, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
58
0
#ИжГТУ\n#роботы\n#битва роботов\n#техника