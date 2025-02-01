Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 февраля завершился V Международный научно-технический фестиваль робототехники «Калашников-Технофест» (0+), где наградили победителей и призеров во всех номинациях. Информацию предоставила пресс-служба ИжГТУ.

На соревнования в Ижевск прибыли более 450 участников из разных регионов России и зарубежья: от Камчатки до Египта. Состязания проходили в номинациях: политехническая олимпиада, дистанционное и автономное управление роботов Лего, фигурное воздухоплавание БПЛА, дрон-рейсинг и мини-дрон-рейсинг.

Самым зрелищным видом стали битвы боевых роботов. В финальном бое 1 февраля победителем из схватки вышел робот команды «Destructor» из Казани. Капитан команды Александр Светлаков высоко оценил организацию безопасных рингов в ИжГТУ. Помимо основной площадки был сделан дополнительный ринг для настройки и тестирования мобильных роботов.

На церемонии награждения организаторы отметили лучших участников, проявивших свои умения в области робототехники. Помимо призовых подарков со стороны партнеров фестиваля робототехники, в этот раз призеры-школьники получили сертификаты на целевое обучение в ведущих технических вузах страны.