Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села в Атлантике.

Флорида. США. Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с 4 астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на НАСА.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 23 апреля в 12:49 по московскому времени со стартового комплекса во Флориде. Через 12 минут корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа входят американские астронавты Меган Макартур и Шейн Кимбро, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ.

В субботу, 24 апреля, примерно в 12:09 по московскому времени Crew Dragon-2 состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля компании SpaceX.

Астронавты Crew Dragon-2 будет работать на МКС около 6 месяцев в составе общего экипажа станции. Какое-то время они будут находиться на станции одновременно с экипажем Crew Dragon-1. До 28 апреля на станции будет находиться 11 человек.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon через 9 минут 3 секунды после запуска совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Ступень использовалась для запуска уже во второй раз.