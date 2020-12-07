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Россиян попросили поделиться предложениями по новой МКС

12:28, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Россиян попросили поделиться предложениями по новой МКС
12:28, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
37
0
#Роскосмос\n#соцсети\n#Дмитрий Рогозин\n#МКС\n#космос
Фото: roscosmos.ru
37
0

С призывом об этом выступил Дмитрий Рогозин.

Москва. Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин призвал своих подписчиков в соцсетях рассказать, какой они видят новую орбитальную станцию. Предложения могут быть учтены при ее разработке, пообещал он на своей странице в Facebook.
«Хотел бы провести с вашей помощью общественно-экспертный научно-технический совет», - написал Рогозин.
По его словам, предложения могут касаться состава служебных модулей и внешнего облика станции, высоты, формы и наклона ее орбиты.
Ранее в Роскосмосе подняли вопрос о необходимости замены МКС новой орбитальной станцией. В начале 2021 года начнутся консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции.
12:28, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
37
0
#Роскосмос\n#соцсети\n#Дмитрий Рогозин\n#МКС\n#космос