Россиян попросили поделиться предложениями по новой МКС

С призывом об этом выступил Дмитрий Рогозин.



Москва. Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин призвал своих подписчиков в соцсетях рассказать, какой они видят новую орбитальную станцию. Предложения могут быть учтены при ее разработке, пообещал он на своей странице в Facebook.

«Хотел бы провести с вашей помощью общественно-экспертный научно-технический совет», - написал Рогозин.

По его словам, предложения могут касаться состава служебных модулей и внешнего облика станции, высоты, формы и наклона ее орбиты.

Ранее в Роскосмосе подняли вопрос о необходимости замены МКС новой орбитальной станцией. В начале 2021 года начнутся консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции.