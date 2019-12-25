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Глава Минпромторга не поверил в уход Apple из России

10:31, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Глава Минпромторга не поверил в уход Apple из России
10:31, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#программное обеспечение\n#смартфоны\n#компьютеры\n#Минпромторг
Фото: pixabay.com
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Причиной этого может послужить закон о предустановке отечественного софта на гаджеты.

Москва. Отказ Apple продавать свою продукцию в России из-за принятия закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры невыгоден для американской компании. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает RT со ссылкой на «Известия».

По мнению главы Минпромторга, производителю айфонов и макбуков крайне интересен российский рынок, и вряд ли Apple от него откажется.

Ранее Денис Мантуров заявил, что при грамотной организации процесса предустановки отечественных приложений на гаджеты их цена не повысится.

Напомним, в ноябре Госдума приняла закон о предустановке программного обеспечения отечественной разработки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с технологией Smart TV с 1 июля 2020 года. В декабре документ подписал президент России Владимир Путин.

10:31, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
210
0
#бизнес\n#Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#программное обеспечение\n#смартфоны\n#компьютеры\n#Минпромторг

 

 

 


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