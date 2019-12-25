Глава Минпромторга не поверил в уход Apple из России

Причиной этого может послужить закон о предустановке отечественного софта на гаджеты.

Москва. Отказ Apple продавать свою продукцию в России из-за принятия закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры невыгоден для американской компании. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает RT со ссылкой на «Известия».

По мнению главы Минпромторга, производителю айфонов и макбуков крайне интересен российский рынок, и вряд ли Apple от него откажется.

Ранее Денис Мантуров заявил, что при грамотной организации процесса предустановки отечественных приложений на гаджеты их цена не повысится.

Напомним, в ноябре Госдума приняла закон о предустановке программного обеспечения отечественной разработки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с технологией Smart TV с 1 июля 2020 года. В декабре документ подписал президент России Владимир Путин.