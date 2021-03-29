Вакцина «Спутник Лайт» успешно прошла регистрацию

Минздрав внес ее в реестр лекарственных средств.



Москва. Вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Минздрав внес ее в реестр лекарственных средств, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что препарат поступил на регистрацию.

Как рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник Лайт» является по сути первым компонентом ранее зарегистрированного препарата «Спутник V». Облегченный вариант вакцины подходит для экстренной иммунизации нуждающихся в этом лиц, а также для повышения иммунитета у переболевших COVID-19. «Спутник Лайт» отличается более коротким периодом выработки антител и несколько меньшим уровнем защиты – 85%.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник Лайт» будет производиться преимущественно для внешнего рынка.