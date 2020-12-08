Беглов пригрозил ввести в Петербурге локдаун

В больницах заканчиваются свободные места для пациентов с COVID-19.



Санкт-Петербург. О возможности введения полного локдауна заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиообращение градоначальника к жителям.

Беглов рассказал, что медучреждения Северной столицы работают на пределе вместимости, врачи перегружены работой. Глава города предупредил, что свободные места для пациентов с коронавирусом еще остаются, но могут закончиться после Нового года.

«Дальше – «красная черта», за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», - отметил Беглов.

По его словам, сейчас в городе для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тыс. специализированных коек, до конца года их число вырастет до 13 тыс., и это практически максимум возможного для системы здравоохранения города.

Добавим, 7 декабря в Санкт-Петербурге был отмечен 3 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.