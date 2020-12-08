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Беглов пригрозил ввести в Петербурге локдаун

10:26, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Беглов пригрозил ввести в Петербурге локдаун
10:26, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Санкт-Петербург\n#медицина\n#здоровье\n#бизнес\n#ограничения\n#губернаторы\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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В больницах заканчиваются свободные места для пациентов с COVID-19.

Санкт-Петербург. О возможности введения полного локдауна заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиообращение градоначальника к жителям.
Беглов рассказал, что медучреждения Северной столицы работают на пределе вместимости, врачи перегружены работой. Глава города предупредил, что свободные места для пациентов с коронавирусом еще остаются, но могут закончиться после Нового года.
«Дальше – «красная черта», за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», - отметил Беглов.
По его словам, сейчас в городе для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тыс. специализированных коек, до конца года их число вырастет до 13 тыс., и это практически максимум возможного для системы здравоохранения города.
Добавим, 7 декабря в Санкт-Петербурге был отмечен 3 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
10:26, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
263
0
#Санкт-Петербург\n#медицина\n#здоровье\n#бизнес\n#ограничения\n#губернаторы\n#коронавирус