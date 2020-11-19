Власти Санкт-Петербурга анонсировали новые коронавирусные ограничения

С 23 ноября в городе запретят работу заведений общепита в ТЦ и доступ зрителей на спортивные состязания.



Санкт-Петербург. Дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 вводятся в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщается на официальном сайте правительства города.

В частности, с 23 ноября в Питере запрещается пускать зрителей на спортивные состязания. Закрываются заведения общепита и ледовые катки, работающие в зданиях торговых центров. На прочие ледовые катки нельзя пускать более 1 человека на 10 кв. м. При этом крытые катки не могут принимать более 30 человек одновременно. Также ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

Кроме того, с 1 декабря вводятся ограничения на допуск публики на концерты, спектакли и киносеансы – не более четверти вместимости залов. Исключение сделано для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже продано большее количество билетов.

Добавим, ранее в Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции для горожан старше 65 лет, запретили работу общепита после 23:00. Руководству предприятий и организаций рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленную работу, а также до середины января ограничили проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек без специального разрешения.