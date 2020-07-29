Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

Поэтому вторая волна пандемии может коснуться каждого.



Новосибирск. Новосибирская область. Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, длится всего лишь несколько месяцев. Они могут снова заболеть с приходом второй волны COVID-19, заявил заведующий лабораторией Новосибирского центра «Вектор» Ильназ Иматдинов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ученый из центра, в котором испытывают вакцину от коронавируса, не согласен с тем, что к осени человечество уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация не понадобится.

По данным исследований, антитела на коронавирус у переболевших в легкой форме сохраняются не дольше нескольких месяцев, рассказал Ильназ Иматдинов. Это значит, что такие люди могут повторно заболеть COVID-19 во время второй волны пандемии. Впрочем, полной ясности в данном вопросе пока нет, уточнил специалист.

Добавим, одна из вакцин от коронавирусной инфекции, разработанная в России, может поступить в гражданский оборот уже в середине августа.