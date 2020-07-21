Масочный режим усилили в Пермском крае

Соответствующие изменения в свой указ внес глава региона.



Пермь. Пермский край. Власти Пермского края усилили масочный режим в регионе. Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, соответствующие изменения внес в собственный указ губернатор Максим Решетников.

С 20 июля в помещениях и местах массового скопления людей жители должны надевать маски или респираторы, а также перчатки. Также необходимо использовать указанные средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, такси, на вокзалах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

По данным Минздрава Пермского края, за последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией превышает 80 человек. При этом коэффициент распространения заболевания выше 1 (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8, на третьем – 0,5).

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований, а также за нарушение обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности жители региона могут понести как административную, так и уголовную ответственность, говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.