Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих из-за границы

Достаточно предъявить справку об отсутствии коронавируса.



Москва. В России вступили в силу новые правила профилактики COVID-19. Как сообщает «Интерфакс», Роспотребнадзор разрешил вместо 14-дневной самоизоляции предъявлять отрицательные тесты на коронавирус.

В частности, иностранцы обязаны предоставить тесты, проведенные методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результат должен быть получен не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию. По возможности также рекомендуется иметь при себе результаты тестирования на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. При отсутствии этих документов можно платно пройти ПЦР-тест в России, это займет 3 дня.

То же самое – сдать в течение 3 дней после приезда тест на COVID-19 методом ПЦР – обязаны теперь граждане России, вернувшиеся из-за рубежа на родину.