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Сезон фонтанов завершился в Москве

18:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сезон фонтанов завершился в Москве
18:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Москва\n#фонтан
Фото: wikipedia.org (Михаил Фаленков)
27
0

Впереди — консервация объектов на зиму.

Москва. Сезон работы фонтанов в Москве завершился в субботу, 12 октября. Как передаёт «Мир 24», об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», – отметил Бирюков.

По его словам, во избежание гидроудара насосы на сооружениях отключаются последовательно. Вода из чаш сливается по-разному – от 15 минут до нескольких суток. Так, в частности, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.

18:30, 13 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Москва\n#фонтан