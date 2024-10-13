Сезон фонтанов завершился в Москве

Москва. Сезон работы фонтанов в Москве завершился в субботу, 12 октября. Как передаёт «Мир 24», об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», – отметил Бирюков.

По его словам, во избежание гидроудара насосы на сооружениях отключаются последовательно. Вода из чаш сливается по-разному – от 15 минут до нескольких суток. Так, в частности, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.