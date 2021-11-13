Москву к Новому году украсят более 4 тысяч световых конструкций

Все они будут энергосберегающими, безопасными и смогут работать в любых погодных условиях.

Москва. В преддверии Нового года в Москве развесят более 4 тыс. световых конструкций. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Особую атмосферу должны создать новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Также для создания атмосферы перед новогодними праздниками изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий.

Световые арки появятся на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. На пешеходных зонах Бульварного кольца установят световые тоннели и светящиеся цифры «2022». На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах появятся световые консоли, которые стали визитной карточкой столицы.

Для украшения города будет использоваться современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.