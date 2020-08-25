Москвичам оставят всего один маршрут троллейбуса

Все остальные заменят электробусами.



Москва. Только один маршрут троллейбуса останется в российской столице. На нем можно будет проехать от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов, с 25 августа троллейбусы в столице начали поэтапно заменять на электробусы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем - это шаг вперед», - заявил Антонов.

Однако один троллейбусный маршрут в Москве решили оставить – в знак уважения к данному виду транспорта. Он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. С сентября начнется обкатка, затем на линию выйдут два ретротроллейбуса.

Как пояснил руководитель «Мосгортранса», район курсирования последнего троллейбуса в столице выбран не случайно - в 1937 году на Новорязанской улице был открыт второй троллейбусный парк. Также неподалеку планируется открыть Музей транспорта Москвы. В нем можно будет увидеть троллейбусы, ходившие в разные годы по улицам столицы, рассказал Леонид Антонов.