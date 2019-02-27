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Массовый снос домов: сочинского судью лишили полномочий

16:04, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:04, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
96
0
#снос\n#Сочи\n#суд
Фото: pxhere.com
96
0

Решение приняли единогласно.

Сочи. Краснодарский край. Полномочия судьи Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко досрочно прекратила квалификационная коллегия судей Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.  

«За совершение дисциплинарного проступка судья <…> привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса», - говорится в сообщении.

Решение приняли единогласно 16 членов коллегии.

Как пояснил «Интерфаксу» председатель Совета Владимир Кисляк, основанием для производства стали решения судьи по гражданским делам преимущественно о спорах вокруг самостроев.

Ранее сообщалось, что в Сочи массово сносят жилые дома по решению суда. Жители жаловались, что в их квартиры пришли приставы.

«Мы - добросовестные покупатели.<…>  У нас на руках официальные договоры купли-продажи», - писала одна из жертв обстоятельств.

Отмечается, что в конце 2018 года Якименко выносили предупреждение по данным фактам.

 

16:04, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
96
0
#снос\n#Сочи\n#суд

 

 

 


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