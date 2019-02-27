Массовый снос домов: сочинского судью лишили полномочий

Решение приняли единогласно.

Сочи. Краснодарский край. Полномочия судьи Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко досрочно прекратила квалификационная коллегия судей Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

«За совершение дисциплинарного проступка судья <…> привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса», - говорится в сообщении.

Решение приняли единогласно 16 членов коллегии.

Как пояснил «Интерфаксу» председатель Совета Владимир Кисляк, основанием для производства стали решения судьи по гражданским делам преимущественно о спорах вокруг самостроев.

Ранее сообщалось, что в Сочи массово сносят жилые дома по решению суда. Жители жаловались, что в их квартиры пришли приставы.

«Мы - добросовестные покупатели.<…> У нас на руках официальные договоры купли-продажи», - писала одна из жертв обстоятельств.



Отмечается, что в конце 2018 года Якименко выносили предупреждение по данным фактам.