В Сочи начали массовый снос самовольно построенных многоквартирных домов

Суд изменил свое решение.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи начали массово сносить многоквартирные жилые дома, которые ранее суд признал законными. Об этом пишет «Интерфакс».

«Наши дома начинают сносить. Суды Сочи отказались от своих ранее принятых решений, позволяющие возводить многоквартирные дома без разрешения администрации Сочи», - рассказал агентству представитель группы «Жертвы недвижимости Сочи» Виктор Кудряшов.

Жильцы получили уведомление о «повороте решения суда», в квартиры пришли приставы.

«Мы - добросовестные покупатели. Нами вложено в строительство (а значит - инвестировано в экономику города Сочи) несколько сотен миллионов рублей. <…> У нас на руках официальные договоры купли-продажи, выписки из юстиции о регистрации права собственности», - рассказала еще одна жертва обстоятельств.

В администрации города говорят, что снос проводится по решению суда.

Ранее глава Сочи Пахомов Анатолий сообщил, что всего с землей сравняют более 600 объектов, из которых 54 – многоквартирные дома.