Родительские собрания в российских школах будут проходить дистанционно

Площадками для обсуждения насущных вопросов станут соцсети и мессенджеры.



Москва. В российских школах решили отказаться от проведения родительских собраний в традиционном очном формате. Во избежание заражения коронавирусом педагоги будут общаться с мамами и папами учеников онлайн, пишут «Известия».

По данным издания, об этом рассказала начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. В целом посещение школ кем-либо, кроме сотрудников и учащихся, в предстоящем учебном году по возможности ограничат. Даже родителей будут пускать в учебные заведения только в исключительных случаях. А родительские собрания станут дистанционными.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что решение начать учебный год очно является большим вызовом для всей системы образования. Однако такое решение власти приняли благодаря полученным в последние месяцы более точным сведениям о возможностях распространения коронавируса, пояснила глава ведомства.

Добавим, в Минпросвещения также объявили, что в школах теперь отменяются общие сроки проведения уроков и перемен. Они станут разными для каждого отдельного класса. Как пояснила главы департамента администрирования и контроля ведомства Тамары Романовой, это делается для того, чтобы снизить контакты учеников между собой. С той же целью за каждым классом при наличии возможности закрепят отдельный кабинет. Кроме того, питание в школьных столовых будет организовано в разное время для разных параллелей.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьные линейки в честь Дня знаний будут проходить в обычном формате в 75 из 85 регионов.