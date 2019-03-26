Минпросвещения России разберется с увольнением барнаульской учительницы из-за фото в купальнике

В мэрии заявили, что женщина ушла по собственному желанию.

Барнаул. Алтайский край. В причинах увольнения барнаульской учительницы русского язык и литературы из-за фото в закрытом купальнике пообещало разобраться Минпросвещения России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве добавили, что директору школы необходимо научиться налаживать связь между учителями и родителями, а не провоцировать конфликты.

Напомним, один из родителей счел фотографии учительницы, которая является членом Федерации зимнего плавания, откровенными, пишет «Тайга.инфо». В школе снимки назвали «пятном на репутации» учебного заведения.

«Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы!» - по словам учительницы, именно с такими словами ее увольняли.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вступился за педагога. Он не увидел ничего предосудительного в снимках, сделанных во время соревнований по зимнему плаванию.

В мэрии Барнаула заявили, что никто не заставлял учительницу увольняться.

«Фактов давления на нее для принятия вынужденного решения не выявлено. Более того, руководство школы уговаривало ее остаться - дети в сложном положении, нужно хотя бы завершить с ними четверть. Но она приняла сама такое решение. Ни в комитет, ни к руководству школу, где учится ее сын, от нее не поступало обращений о его якобы травле после ее увольнения», - сказали в пресс-службе.

Летом 2018 года учителя запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска. Педагоги публиковали фотографии с отдыха в купальниках и с бокалом вина.