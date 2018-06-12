Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

Учителя считают, что к ним несправедливо придираются за их частную жизнь.

Омск. Омская область. В России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска. Как сообщается в группе проекта Омбудсмен образования, руководству школы не понравилась фотосессия учительницы в купальнике.

«Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых, как и другие граждане», - говорится в сообщении.

После случившегося в России запустили акцию #Учителятожелюди. В соцсетях педагоги публикуют фото на отдыхе, в купальниках и с бокалами вина. Учителя считают, что к ним несправедливо придираются за их частную жизнь.