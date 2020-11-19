Суд запретил Шатунову петь «Белые розы»

Инициатором процесса выступил продюсер Андрей Разин.



Москва. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов больше не сможет исполнять самую популярную песню коллектива – «Белые розы». Об этом написал на своей странице в Instagram экс-продюсер группы Андрей Разин.

«Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы «Ласковый май», - сообщил Андрей Разин.

Обладателем всех прав на эту и другие песни «Ласкового мая» признан бизнесмен Руслан Филатов. Теперь для исполнения со сцены хитов знаменитой в 80-е годы группы Юрий Шатунов должен обращаться к нему за разрешением.

При этом Разин подал жалобу на судью арбитражного суда Москвы, которая ранее вынесла решение в пользу Шатунова, в Квалификационную коллегию судей столицы.

Добавим, Юрий Шатунов и Андрей Разин уже давно делят между собой права на творческое наследие «Ласкового мая». 3 июля солист группы на время добился через Арбитажный суд разрешения на использование песен. Однако Разин успешно оспорил это решение в вышестоящей инстанции.

Кстати, автором песни «Белые розы», ставшей предметом разбирательства, является поэт и композитор, основатель группы «Ласковый май» и ряда других музыкальных коллективов Сергей Кузнецов.