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      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      458
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#шоу
      Фото: instagram.com/malakhov007
      458
      0

      На эту роль прочат Дмитрия Борисова.  

      Москва. Популярное ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале вместо Андрея Малахова будет вести Дмитрий Борисов. Об этом сообщает «Главный региональный» со ссылкой на главреда агентства «Р-Спорт» Василия Конова.  

      По данным портала, источники сообщили журналисту, что Малахова заменит ведущий «Вечерних новостей» на Первом канале Дмитрий Борисов. Таким образом, подтверждается озвученная ранее версия, что в эфире шоу будет больше политики.  

      Напомним, после этого сообщалось, что причиной ухода Андрея Малахова из шоу «Пусть говорят» послужило ожидаемое рождение ребенка у жены телеведущего. Руководство канала якобы отказалось предоставить Малахову декретный отпуск.  

      В то же время до сих пор нет официальных подтверждений ни ухода Малахова с Первого канала, ни достоверных данных о его дальнейших планах.

      18:35, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      458
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#шоу

       

       

       

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