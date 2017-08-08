СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

На эту роль прочат Дмитрия Борисова.

Москва. Популярное ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале вместо Андрея Малахова будет вести Дмитрий Борисов. Об этом сообщает «Главный региональный» со ссылкой на главреда агентства «Р-Спорт» Василия Конова.

По данным портала, источники сообщили журналисту, что Малахова заменит ведущий «Вечерних новостей» на Первом канале Дмитрий Борисов. Таким образом, подтверждается озвученная ранее версия, что в эфире шоу будет больше политики.

Напомним, после этого сообщалось, что причиной ухода Андрея Малахова из шоу «Пусть говорят» послужило ожидаемое рождение ребенка у жены телеведущего. Руководство канала якобы отказалось предоставить Малахову декретный отпуск.

В то же время до сих пор нет официальных подтверждений ни ухода Малахова с Первого канала, ни достоверных данных о его дальнейших планах.