СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

Есть и другие версии, объясняющие вероятное увольнение телеведущего.

Москва. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов увольняется из-за декретного отпуска. Об этом сообщает РенТВ.

На сайте телеканала отмечается, что жена Малахова Наталья Шкулева якобы беременна. В связи с этим журналист попросил отпустить его в декретный отпуск. Однако руководство Первого канала отказало, поставив перед выбором – или декрет, или увольнение. Малахов предпочел второе.

В то же время источник агентства РБК в редакции программы «Пусть говорят» заявил, что про декретный отпуск ведущего слышит впервые.

Ранее, напомним, сообщалось, что Малахов не сработался с новым продюсером программы.

Сам телеведущий ситуацию никак не комментирует. На Первом канале, откуда он якобы уходит, и на ВГТРК, куда его будто бы пригласили, подтверждения этой информации пока нет.