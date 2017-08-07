СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

Есть и другие версии, объясняющие вероятное увольнение телеведущего.
Москва. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов увольняется из-за декретного отпуска. Об этом сообщает РенТВ.
На сайте телеканала отмечается, что жена Малахова Наталья Шкулева якобы беременна. В связи с этим журналист попросил отпустить его в декретный отпуск. Однако руководство Первого канала отказало, поставив перед выбором – или декрет, или увольнение. Малахов предпочел второе.
В то же время источник агентства РБК в редакции программы «Пусть говорят» заявил, что про декретный отпуск ведущего слышит впервые.
Ранее, напомним, сообщалось, что Малахов не сработался с новым продюсером программы.
Сам телеведущий ситуацию никак не комментирует. На Первом канале, откуда он якобы уходит, и на ВГТРК, куда его будто бы пригласили, подтверждения этой информации пока нет.