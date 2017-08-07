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      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      16:08, 07 августа, 2017
      Новичок
      16:08, 07 августа, 2017
      Новичок
      348
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#шоу
      Фото: instagram.com/malakhov007
      348
      0

      Есть и другие версии, объясняющие вероятное увольнение телеведущего.  

      Москва. Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов увольняется из-за декретного отпуска. Об этом сообщает РенТВ.  

      На сайте телеканала отмечается, что жена Малахова Наталья Шкулева якобы беременна. В связи с этим журналист попросил отпустить его в декретный отпуск. Однако руководство Первого канала отказало, поставив перед выбором – или декрет, или увольнение. Малахов предпочел второе.  

      В то же время источник агентства РБК в редакции программы «Пусть говорят» заявил, что про декретный отпуск ведущего слышит впервые.    

      Ранее, напомним, сообщалось, что Малахов не сработался с новым продюсером программы.  

      Сам телеведущий ситуацию никак не комментирует. На Первом канале, откуда он якобы уходит, и на ВГТРК, куда его будто бы пригласили, подтверждения этой информации пока нет.

      16:08, 07 августа, 2017
      Новичок
      348
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#шоу

       

       

       

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