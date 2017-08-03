Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

Ведущий не сработался с новым продюсером шоу «Пусть говорят».

Москва. Телеведущий Андрей Малахов покидает Первый канал из-за разногласий с новым продюсером «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Об этом рассказали на условиях анонимности сотрудники популярного шоу, пишут «Известия».

Сообщается, что трения между Малаховым и Никоновой были и прежде, а недавно руководство Первого канала вновь вернуло ее в редакцию «Пусть говорят». По словам коллег Малахова, в связи с предстоящими выборами она якобы предложила посвящать больше выпусков политическим проблемам. Сам же ведущий предпочитает социальную тематику. Этот конфликт и стал причиной ухода.

В то же время официально увольнение Малахова Первым каналом до сих пор не подтверждено. В ВГТРК, куда он предположительно уходит, заявили, что, пока руководство канала в отпуске, никаких кадровых решений объявлено не будет.

Также неясно, кто будет вести «Пусть говорят». Одно из предположений - что вместо Малахова туда примут бывшего партнера покойной певицы Жанны Фриске и отца ее ребенка Дмитрия Шепелева.