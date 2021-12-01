Российские аграрии поставили очередной рекорд по экспорту

Объем продаж за границу за неполные 11 месяцев превысил общий результат 2020 года.

Москва. Сельхозпроизводители России превзошли показатель 2020 года по экспорту, поставив тем самым новый рекорд. На 28 ноября за рубеж было продано продовольствия на 31,2 млрд долларов США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

В то же время объем российского экспорта сельхозпродукции за весь 2020 год составил 30,5 млрд долларов. Также отмечается, что результат на ту же дату минувшего года превышен на 21%.

В частности, зерновых на мировой рынок было поставлено более чем на 9,4 млрд долларов, что на 10% больше прошлогоднего. Почти на 6,2 млрд долларов реализовано масложировой продукции, результат 2020 года при этом превышен почти наполовину. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 29%, до 6,08 млрд долларов. Поставки мясной и молочной продукции выросли до 1,3 млрд долларов, или на 30%.

Главным приобретателем продовольствия из России является Евросоюз (13,4%). Следом идут Турция, Китай, Южная Корея, Казахстан и другие страны.

Итоговый результат 2021 года по экспорту российской агропромышленной продукции составит по прогнозу Минсельхоза от 34 до 35 млрд долларов США. В 2030 году данный показатель может достичь 47,1 млрд, предполагают в ведомстве.