Соглашение о ценах на масло и сахар с торговыми сетями продлили

Документ об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.



Москва. Соглашения между властями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло не перестанут действовать с 1 апреля. Документ о продлении договоренностей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, цены на сахарный песок должны оставаться в утвержденных ранее пределах до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

Напомним, в декабре Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Согласно им, стоимость 1 кг сахара должна была не превышать в рознице 46 рублей, 1 литра подсолнечного масла - 110 рублей. Срок действия этих договоренностей истекал 1 апреля.