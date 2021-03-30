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Соглашение о ценах на масло и сахар с торговыми сетями продлили

13:59, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
Соглашение о ценах на масло и сахар с торговыми сетями продлили
13:59, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#продовольствие\n#продукты питания\n#Правительство РФ\n#Михаил Мишустин\n#торговля\n#цены
Фото: pixabay.com
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Документ об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Москва. Соглашения между властями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло не перестанут действовать с 1 апреля. Документ о продлении договоренностей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, цены на сахарный песок должны оставаться в утвержденных ранее пределах до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

Напомним, в декабре Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Согласно им, стоимость 1 кг сахара должна была не превышать в рознице 46 рублей, 1 литра подсолнечного масла - 110 рублей. Срок действия этих договоренностей истекал 1 апреля.

13:59, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
216
0
#продовольствие\n#продукты питания\n#Правительство РФ\n#Михаил Мишустин\n#торговля\n#цены