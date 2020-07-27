За нелегальный техосмотр в России будут привлекать к уголовной ответственности

Штраф за такое нарушение составит до 300 тыс. рублей.



Москва. Проведение техосмотра автомобилей без аккредитации станет основанием для уголовного преследования. Соответствующая статья УК РФ начала действовать с 27 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в прокуратуре, за техосмотр, проведенный предприятием или лицом, не имеющим необходимой аккредитации, суд может назначить штраф до 300 тыс. рублей, также с виновного могут взыскать заработную плату за 2 года. Кроме того, возможно наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо арест длительностью до 6 месяцев. На оформление аккредитации предпринимателям был дан целый год, добавили в прокуратуре.

Напомним, в марте Центробанк в связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией временно разрешил страховым компаниям выдавать ОСАГО без прохождения техосмотра.