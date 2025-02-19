Ижевск. Удмуртия. Первые гастроли Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртии пройдут в 2025 году. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии.

Концерты состоятся осенью в разных городах республики.

Летом музыканты примут участие в 68-м фестивале искусств «На родине П. И. Чайковского» (0+). Подготовка к этому мероприятию уже началась.

Напомним, что в августе 2024 года оркестр впервые выезжал в Москву для участия во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+).

Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии создали в конце 2023 года. В 2025 году он вошёл в состав Удмуртской государственной филармонии и пополнился новыми музыкантами.