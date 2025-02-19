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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии в 2025 году впервые отправится на гастроли

13:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии в 2025 году впервые отправится на гастроли
13:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский симфонический оркестр\n#концерты\n#дети
Источник фото: vk.com/duso_udm
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Юные музыканты дадут концерты в разных городах региона.

Ижевск. Удмуртия. Первые гастроли Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртии пройдут в 2025 году. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии. 

Концерты состоятся осенью в разных городах республики. 

Летом музыканты примут участие в 68-м фестивале искусств «На родине П. И. Чайковского» (0+). Подготовка к этому мероприятию уже началась.

Напомним, что в августе 2024 года оркестр впервые выезжал в Москву для участия во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+). 

Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии создали в конце 2023 года. В 2025 году он вошёл в состав Удмуртской государственной филармонии и пополнился новыми музыкантами.  

13:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский симфонический оркестр\n#концерты\n#дети