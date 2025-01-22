Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии обновил состав

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской государственной филармонии прошёл второй набор в Детско-юношеский симфонический оркестр УР (12+). Как сообщает портал udmurt.ru, в прослушивании приняли участие юные музыканты из Ижевска и Якшур-Бодьинского района.

Напомним, оркестр решили создать на средства федерального гранта в 2023 году на базе ижевской Детской школы искусств №2 имени П. И. Чайковского. В начале фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (6+) летом 2024 года первый состав презентовал итоги работы коллектива. Тогда министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв заверил, что несмотря на истечение гранта республика продолжит поддерживать коллектив. Новый набор в оркестр наметили на начало 2025 года.

Отмечается, что прошедшие новый отбор ребята присоединятся к основному составу оркестра — сейчас он насчитывает 28 музыкантов, которые остались в коллективе с прошлого года и продолжат развивать свои навыки.

Для проведения прослушиваний в Ижевск приехали эксперты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, чьим художественным руководителем является Юрий Башмет, — Андрей Поскробко — скрипач, лауреат международных конкурсов, артист камерного ансамбля «Солисты Москвы»; Александр Плисковский — солист и концертмейстер группы флейт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»; Аркадий Старков — доцент МГК имени П. И. Чайковского, концертмейстер группы тромбонов ГАСО России имени Е. Ф. Светланова. Кроме прослушиваний эксперты провели мастер-классы, где уделили внимание каждому юному музыканту.

Ознакомиться с результатами прослушивания и узнать имена новых участников оркестра можно на официальном сайте филармонии.

Отметим, что с января 2025 года Детско-юношеский симфонический оркестр УР вошёл в состав Удмуртской государственной филармонии. Теперь дети будут осваивать навыки ансамблевого исполнительства в тесном контакте с профессиональными музыкантами Государственного симфонического оркестра Удмуртии.