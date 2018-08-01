Падение железного занавеса

Покидая свой пост, Александр Городилов рассказал, что в его решении нет никакой сенсации, обусловлено оно «самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний». По его словам, в мае 2018 года он покинул любимое авиапредприятие. После увольнения Городилов быстро нашел место для мягкой посадки. Им стала небольшая по российским меркам авиакомпания «РусЛайн»
со штаб-квартирой в Москве. В парке «РусЛайна» числится около 20 судов.
В день, когда стало известно, что Городилов возглавил «РусЛайн», новоиспеченный руководитель «Ижавиа» Александр Синельников сообщил о назначении второго пилота в своем экипаже. Заместителем гендиректора
удмуртского перевозчика стал Олег Толстых, в послужном списке которого значились аэропорт Алыкель, международный аэропорт Шереметьево, АэроМАШ-АБ, авиакомпания Нордавиа, ПсковАвиа и ряд других перевозчиков.
После назначения командира воздушного судна и второго пилота, борт «Ижавиа» по сути начал свое новое существование в условиях предстоящего разделения
авиакомпании на аэропорт и авиаотряд.