Падение железного занавеса

По словам главы аналитической службы Олега Пантелеева, реальная возможность привлечь авиакомпании, которые будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды (в туристический сезон), есть у большинства региональных аэропортов.



При этом, как показывает практика, рост конкуренции практически всегда приводит к существенному снижению уровня тарифов на той или иной линии. Вполне вероятно, что кроме «Аэрофлота» появятся и другие претенденты, рассуждает Пантелеев.



Если говорить о самой авиакомпании, которая будет работать отдельно от аэропорта, то необходимо понимать, что перевозчик, претендующий исключительно на обслуживание линий из Ижевска, шансов сохраниться на рынке не имеет, считает Олег Пантелеев.



«Но, если смотреть на рынок шире, есть возможность постепенно трансформировать бизнес и стать нишевым игроком с устойчивым бизнесом», - сказал глава аналитической службы «АвиаПорта».



По его словам, старая бизнес-модель «Ижавиа» могла эффективно работать, пока компания сохраняла очень сильные позиции на линии Ижевск – Москва. После разделения на эту линию могут прийти другие авиакомпании, что приведёт к сокращению цен на билеты.



«Хватит ли доходности, чтобы обеспечить авиакомпании финансовую устойчивость – большой вопрос», - сказал Пантелеев.



Эксперт считает, что частичная замена парка вполне реальна, однако ее успешность зависит от того, какой объем средств готовы будут потратить в «Ижавиа» на новые суда.

