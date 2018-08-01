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Падение железного занавеса
Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников рассказал о ближайшем будущем перевозчика
Георгий Поветкин
Журналист
2 августа 2018
По планам топ-менеджеров, компания в ближайшие годы сможет успешно развиваться, создавая конкуренцию «Победе» и «Аэрофлоту», которые совсем скоро могут зайти в Ижевск с намерением отнять у недавнего монополиста часть пассажиропотока.
В мае стало известно об одном из главных назначений весны в столице Удмуртской Республики. Местная авиакомпания «Ижавиа», которая долгие годы была фактически монополистом в сфере пассажирских авиаперевозок, сменила своего командира экипажа – генерального директора. Экс-руководитель акционерного общества Александр Городилов уступил место за штурвалом Александру Синельникову, который до этого несколько лет трудился на руководящих должностях в аэропортах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также имел опыт работы консультанта по экономическим вопросам совета директоров международного аэровокзала «Шереметьево», там же Синельников работал заместителем директора по авиационному маркетингу.

«Дорогу осилит идущий», - написал на своей странице в Инстаграме председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, хотя уместнее здесь было пожелать, наверное, приятного полета.
Покидая свой пост, Александр Городилов рассказал, что в его решении нет никакой сенсации, обусловлено оно «самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний». По его словам, в мае 2018 года он покинул любимое авиапредприятие. После увольнения Городилов быстро нашел место для мягкой посадки. Им стала небольшая по российским меркам авиакомпания «РусЛайн» со штаб-квартирой в Москве. В парке «РусЛайна» числится около 20 судов.

В день, когда стало известно, что Городилов возглавил «РусЛайн», новоиспеченный руководитель «Ижавиа» Александр Синельников сообщил о назначении второго пилота в своем экипаже. Заместителем гендиректора удмуртского перевозчика стал Олег Толстых, в послужном списке которого значились аэропорт Алыкель, международный аэропорт Шереметьево, АэроМАШ-АБ, авиакомпания Нордавиа, ПсковАвиа и ряд других перевозчиков.

После назначения командира воздушного судна и второго пилота, борт «Ижавиа» по сути начал свое новое существование в условиях предстоящего разделения авиакомпании на аэропорт и авиаотряд.
Банально, но стоит развивать все направления
В российском информационно-аналитическом агентстве «АвиаПорт», специализирующемся на сборе, обработке и распространении бизнес-информации об авиационной отрасли, считают, что в будущем аэропортовому комплексу необходимо стараться развивать все направления, а приход новых перевозчиков должен стать одной из ключевых задач.
По словам главы аналитической службы Олега Пантелеева, реальная возможность привлечь авиакомпании, которые будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды (в туристический сезон), есть у большинства региональных аэропортов.

При этом, как показывает практика, рост конкуренции практически всегда приводит к существенному снижению уровня тарифов на той или иной линии. Вполне вероятно, что кроме «Аэрофлота» появятся и другие претенденты, рассуждает Пантелеев.

Если говорить о самой авиакомпании, которая будет работать отдельно от аэропорта, то необходимо понимать, что перевозчик, претендующий исключительно на обслуживание линий из Ижевска, шансов сохраниться на рынке не имеет, считает Олег Пантелеев.

«Но, если смотреть на рынок шире, есть возможность постепенно трансформировать бизнес и стать нишевым игроком с устойчивым бизнесом», - сказал глава аналитической службы «АвиаПорта».

По его словам, старая бизнес-модель «Ижавиа» могла эффективно работать, пока компания сохраняла очень сильные позиции на линии Ижевск – Москва. После разделения на эту линию могут прийти другие авиакомпании, что приведёт к сокращению цен на билеты.

«Хватит ли доходности, чтобы обеспечить авиакомпании финансовую устойчивость – большой вопрос», - сказал Пантелеев.

Эксперт считает, что частичная замена парка вполне реальна, однако ее успешность зависит от того, какой объем средств готовы будут потратить в «Ижавиа» на новые суда.
Мы видим, что есть множество перевозчиков, которые в разные годы отказались от советского парка и взяли современные воздушные суда. Да, лизинговая ставка на новых лайнерах будет выше, но и расходы на обслуживание и топливо сократятся, а ещё появится возможность увеличить налёт на одно воздушное судно. Если бизнес-модель предполагает интенсивную эксплуатацию и много полётов – надо брать высокоэффективные лайнеры, если умеренный налёт – можно оставить текущий флот.
Олег Пантелеев
глава аналитической службы агентства «АвиаПорт»
День «Победы», или Всегда ваш, «Аэрофлот»
С момента назначения Александра Синельникова на руководящий пост прошло всего два с половиной месяца, однако за это время управляющий сделал несколько громких заявлений, которые, при условии воплощения в жизнь, должны сильно изменить деятельность авиакомпании и аэропорта. Итогом станет фактическое крушение железного занавеса, и в небе над Ижевском в ближайшее время могут появиться не только «Аэрофлот» и его «Сухой Суперджет» (Sukhoi Superjet 100), но и «Боинг-737» (Boeing 737-800) с «Эйрбасом» (Airbus а320). «Боинги», кстати, имеются в том числе в парке популярного российского лоукоста «Победы», который уже начинает присматриваться к Ижевску, осуществляя продажу билетов по системе Fly&Bus, когда пассажир летит из Москвы в аэропорт Бегишево, а затем пересаживается на автобус, следующий в столицу Удмуртии.
«Появление новых предложений будет стимулировать авиаперевозки и стимулировать пассажиров к увеличению своих полетов, соответственно и рынок будет расти. Поэтому приход «Аэрофлота» […] и «Победы» может вызвать реальный рост перевозок», - говорит Александр Синельников, по словам которого ранее упомянутая акция Fly&Bus лоукостера в большинстве своем является пиаром, который не сможет оказать реального воздействия на рынок авиаперевозок в регионе.

В этом смысле мы готовимся и планомерно допускаем новые суда. Уже был допущен «Сухой Суперджет». Также будут допускаться «Боинг 737» и «Эйрбас а320», причем «Боинг» оперируется «Победой», и как только мы подготовимся, то сразу сможем пригласить и эту авиакомпанию», - рассуждает собеседник «Сусанина».

В «Ижавиа» уверены в том, что на каждого перевозчика в Удмуртии найдется свой пассажир. В конкуренции проблем топ-менеджер не видит, так как у каждого будет своя ниша.
У «Победы» это все-таки пассажир не деловой, а пассажир дешевый, который летает по частным целям, заблаговременно покупая билеты, не ориентируясь на собственные удобства. Также у нас разные модели и сегменты с «Аэрофлотом». Я не вижу каких-то сложностей, чтобы «Ижавиа» продолжала летать со своим пассажиром. Тот срез мнений, который мы проводим, говорит о том, что у нас достаточно крепкие позиции, и мы продолжаем готовить компанию к рыночным условиям и успешной конкуренции.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
По словам Синельникова, в ближайшее время перевозчик будет концентрироваться в том числе на деловых пассажирах, следующих по маршрутам Ижевск-Москва-Ижевск, региональных перевозках, которые сейчас в Ижевске не развиты, а также рейсах в восточном направлении (не так давно компания запустила рейсы в Нижневартовск).
Этот сегмент в обход Москвы и транзит через Ижевск мы будем дальше эксплуатировать. Мы остались единственным магистральным перевозчиком в ПФО, что накладывает на нас определенные обязательства. Этот статус мы тоже будем эксплуатировать с положительным финансовым результатом.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Примечательно, что сейчас особых проблем с состоянием взлетно-посадочной полосы нет, утверждает Синельников. Полоса находится в удовлетворительном состоянии, хоть и требует реконструкции (как и многие другие в Российской Федерации). Важнейшей составляющей для аэропорта являлось наличие стояночных мест для судов, отсутствие которых и было той самой отговоркой при попытке других авиакомпаний зайти в Ижевск.
Сейчас монопольная модель для «Ижавиа» себя исчерпала: первый квартал и второй квартал говорят, что компания убыточная просто потому, что у нее нет больше резервов, чтобы дальше себя содержать. Сейчас мы двигаемся в рамках рыночных механизмов и в части допуска на эту полосу других авиакомпаний, чтобы увеличивать свою состоятельность.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Сейчас в компании разрабатывает новую схему приёма воздушных судов.
Снижение цен и увеличение частоты полетов
В беседе с «Сусаниным» руководитель авиакомпании отметил, что интерес перевозчиков к Ижевску всегда присутствовал, но город был закрыт для них. В том, что городом начнут интересоваться не только «Аэрофлот» и, возможно, «Победа», руководство видит высокий потенциал.
Чем больше рынок, чем больше перевозчиков - тем ниже тариф. Мы тоже, готовясь к рынку, оперируем тарифами, сейчас вы можете посмотреть и увидеть, что они близки к конкуренции, если сейчас зайдет несколько перевозчиков, то и тарифы будут снижены.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Гендиректор также отметил, что ожидать от новых авиакомпаний транзитных перевозок через Ижевск не стоит. Перевозчики, скорее всего, сосредоточатся на Москве и будут выполнять эпизодические рейсы в Санкт-Петербург и летом в места массового отдыха. В случае появления международного терминала возможно появление рейсов в Анталью.

«Европы там не будет. Новые перевозчики будут тащить пассажиров в хабы (из Ижевска – прим. ред.), чтобы заработать на двух участках: от начального пункта и до конечного», - говорит Александр Синельников.

В рамках такого поведения компаний частота на московских рейсах может увеличиться в три-четыре раза, то есть до 15 полетов в сутки. На других направлениях (Сочи, Симферополь, Анапа, Краснодар) Синельников прогнозирует увеличение до того же показателя, что сейчас демонстрирует «Ижавиа» – это 3-4 рейса в сутки.
Соответственно, мы будем себя искать в текущем выполнении расписания полетов, оптимизируя его для нашего целевого сегмента, и искать себя в нише, чтобы открывать Ижевск для транзит.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Всё выше, выше и выше
Разделение авиакомпании на авиаотряд и аэропорт потребовало от топ-менеджеров выработать новую модель существования компании. Чтобы конкурировать с другими перевозчиками, в «Ижавиа» намерены обновить парк. Устаревшие ЯК-42 экономически менее эффективны по сравнению с «Боингами» и «Эйрбасами».

«Як-42 себя отживает, […] но есть понятные схемы с новыми типами воздушных судов, которые были бы для нас экономически эффективными, для рынка были бы востребованы и, соответственно, сам пассажир смог эти суда выбирать при покупке билета «Ижавиа», - говорит Синельников.

По его словам, парк должен обновиться за год не менее чем на 4 самолета, иначе компания не сможет существовать. Скорее всего, это будут Boeing 737 MAX 8 или Airbus A320neo.
Что выберем? Зависит от успешности наших переговоров. Мы сейчас общаемся с производителями, с лизинговыми компаниями. Мы изначально просчитали все типы судов […] и пришли к тем двум названным типам, которые нас интересуют, они будут обеспечивать в среднесрочном и долгосрочном плане выживаемость перевозчика и укрепление его рыночных позиций.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Помимо обновления парка в «Ижавиа» будут работать над развитием наземной инфраструктуры, так как действующий терминал морально устарел и, по словам гендиректора, не соответствует перспективным планам компании на развитие.

«Мы сейчас сталкиваемся с проблемами, с тем, что он (терминал – прим. ред.) не может вместить всех желающих при планировании нового расписания. Мы сейчас уже запустили изменение технологии обслуживания, которая позволила бы в несколько раз увеличить площади для обслуживания пассажиров», - рассказал Александр Синельников.

Если говорить о недостроенном здании международного терминала, то здесь топ-менеджер убежден в том, что оно годится только для сноса. Об этом Синельников уже говорил в своих предыдущих интервью и остается убежден в этом по истечении времени.
Мастер-план разрабатывается и до того, как будут известны мнения наших лучших специалистов, я не вижу пока применения этому (зданию – прим. ред.). У нас идеология – использование тех практик, которые применяются, новые шишки набивать не хочется, поэтому, скорее всего, снос и новое строительство на этом месте.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
Разделяй и властвуй
Как уже говорилось ранее, на данный момент компания находится в стадии разделения на авиакомпанию и аэропортовый комплекс. Это абсолютно нормальный и рабочий процесс, считает Синельников. По его словам, такие меры долгое время преподносились в отрицательном ключе, однако существование двух бизнес-единиц в условиях самостоятельного бюджета – явление нормальное.
Вопрос в том, чтобы обеспечить грамотное управление всеми элементами: авиакомпанией, аэропортом и топливозаправочным комплексом. Если управление будет толковым, то все будут счастливы и выиграют от этого. Я думаю, что в течение года и начала следующего будет самостоятельно работающая бизнес-единица – аэропорт.
Александр Синельников
генеральный директор «Ижавиа»
По его словам, в дальнейшем возможно использование управляющий компании, которая будет консолидировать управленческие компетенции, чтобы не допустить конфликта бизнес единиц.

В рамках этого института мы сможем решить определенные моменты во благо всех занятых в периметре экономических субъектов, рассуждает Александр Синельников. Если говорить о финансовой составляющей всех проектов, которые планирует реализовывать компания, то здесь управленцы планируют привлекать в том числе заемные средства.

«Все компании, которые реализуют инвестпроекты, работают на банковские средства. Вы можете посмотреть опыт Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Домодедово – это все кредитные ресурсы, ничего страшного в этом нет», - считает собеседник «Сусанина».
На данный момент о каких-то просчитанных экономических моделях в «Ижавиа» не говорят, однако управляющий персонал компании имеет опыт в реализации подобных проектов (реконструкция аэропортового комплекса, обновление авиапарка и т.д.).

«Это то, что есть сейчас. Есть первоначальные модели, которые мы закладывали для понимания», - сказал Синельников.

Он отметил, что компания для реализации своих планов будет стараться привлекать кредиты по минимальным ставкам при помощи в том числе правительства Удмуртии.


Автор материала: Георгий Поветкин

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