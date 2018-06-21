Заместителем гендиректора «Ижавиа» стал Олег Толстых

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель авиакомпании Александр Синельников.

Ижевск. Удмуртия. Заместителем генерального директора «Ижавиа» стал Олег Толстых. К своим обязанностям он приступил 21 июня, сообщил на своей странице в Фейсбук руководитель авиакомпании Александр Синельников.

По его словам, Толстых имеет большой опыт управления авиатранспортными предприятиями.

«В послужном списке Олега Вениаминовича работа в таких компаниях как «ТСТ Восток-Запад», аэропорт Алыкель, Международный аэропорт Шереметьево, АэроМАШ-АБ, Авиакомпания Нордавиа, ПсковАвиа и ряда других», - рассказал директор «Ижавиа».