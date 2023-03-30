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Варшава пригрозила бойкотом Олимпиады в случае приглашения на нее россиян

13:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Варшава пригрозила бойкотом Олимпиады в случае приглашения на нее россиян
13:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#спорт\n#политика\n#угрозы\n#шантаж\n#Польша\n#Россия\n#Белоруссия\n#МОК\n#Олимпиада
Фото: t.me/mir24tv
58
0

По мнению министра спорта Польши, это напугает МОК.

Варшава. Польша. В случае допуска российских атлетов на Олимпиаду, Польша прибегнет к бойкоту игр. Об этом заявил министр спорта страны Камиль Бортничук, сообщает телеканал «360 градусов».

В эфире радиостанции RMF FM он заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) испугается такого шага и пойдет на уступки Варшаве. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал предложение председателя МОК Томаса Баха допустить россиян и белорусов на соревнования «предательством духа спорта».

По словам Баха, российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Также он предложил допустить лишь тех атлетов, которые не связаны с органами безопасности или вооруженными силами своих стран, а также не выступавшими в поддержку спецоперации на Украине.

Напомним, XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

13:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#спорт\n#политика\n#угрозы\n#шантаж\n#Польша\n#Россия\n#Белоруссия\n#МОК\n#Олимпиада