В МОК назвали результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине «предварительными»

Пекин. КНР. Результаты выступлений фигуристов на Олимпийских играх будут считаться «предварительными», их могут пересмотреть по результатам антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой. Об этом заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, сообщает RT.

Речь идет о медалях сборной России в командном турнире и выступлении Валиевой в одиночных соревнованиях, уточнил спортивный функционер. Также он напомнил, что допинг-проба «B» 15-летней фигуристки пока еще не вскрыта.

15 февраля Камила Валиева по итогам короткой программы набрала 82,16 балла, что является лучшим результатом в этом виде состязаний на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, после победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля церемонию награждения проводить не стали. Позднее выяснилось, что причиной отмены послужила положительная проба Валиевой на триметазадин от 25 декабря 2021 года. Тем не менее спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к турниру одиночниц. После этого в МОК заявили, что отменят церемонию награждения в этом виде соревнований в случае призового результата российской фигуристки.