Фигуристы российской сборной победили в командном турнире Олимпиады-2022

Пекин. КНР. Второй по счету золотой медалью пополнилась копилка российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Награду завоевали в командном турнире фигуристы, пишет «Интерфакс».

Фактически наша команда по результатам предыдущих выступлений завоевала золото досрочно. Оставался последний пункт программы - произвольная программа в женском одиночном катании. Камиле Валиевой достаточно было просто откатать ее в любом качестве. Но фигуристка из Татарстана набрала в этой дисциплине 178,92 балла, обойдя всех соперниц.

Ранее в короткой и произвольной программах на турнире успешно выступили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцевальной программе — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, мужское одиночное катание представил Марк Кондратюк, Камила Валиева ранее отличилась в женском одиночном катании.

Кстати, это вторая олимпийская победа россиян в командном турнире. Впервые такой результат наши фигуристы показали в Сочи в 2014 году.

Благодаря второй награде высшего достоинства российская команда лидирует в неофициальном медальном зачете. Далее идут Норвегия и Швеция.

Напомним, 6 февраля первое российское золото Олимпиады в Пекине завоевал лыжник Александр Большунов, также в активе нашей сборной по состоянию на утро 7 февраля 2 серебра и 2 бронзовые медали.