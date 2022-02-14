МОК решил отменить церемонию награждения турнира одиночниц при призовом результате Валиевой

Пекин. КНР. Церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине не станут проводить в случае выхода Камилы Валиевой в тройку призеров. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщает RT.

Так в МОК отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку к стартам Олимпиады. Напомним, оно было принято 13 февраля и оглашено на следующий день.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года нашли следы триметазидина. Информация об этом была обнародована лишь после победы российских фигуристов в олимпийском командном турнире 7 февраля и сдачи ими отрицательных допинг-тестов для допуска к играм. МОК тогда отменил церемонию награждения призеров командного турнира и пообещал пересмотреть результаты соревнований.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от дальнейшего участия в Олимпиаде, но это решение было успешно оспорено юристами Олимпийского комитета России.

Выступления фигуристок в одиночном катании пройдут в Пекине 17 февраля.