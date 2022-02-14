Спортивный арбитраж разрешил Валиевой продолжать участие в Олимпиаде

Пекин. КНР. Международный Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до дальнейших олимпийских выступлений в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Онлайн-заседание выездной панели CAS состоялось 13 февраля.

Как говорится в пресс-релизе организации по итогам рассмотрения вопроса о допуске спортсменки, было принято во внимание несвоевременное извещение спортсменки о результатах допинг-теста. Оно нарушило право Валиевой на юридическую поддержку, признали в суде. Также отмечается, что вины фигуристки в случившемся нет.

Таким образом, россиянка выступит с короткой программой 15 февраля. Также фигуристка покажет произвольную программу 17 февраля.

Напомним, ранее в МОК заявили, что результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде 7 февраля, на которых победили россияне, могут пересмотреть из-за обнаружения положительной пробы на триметазидин у Камилы Валиевой. 8 февраля РУСАДА отстранило Валиеву от олимпийских стартов, но та оспорила это решение. Временно ей разрешили продолжать участие в Играх. В Олимпийском комитете России (ОКР) в связи с этим напомнили, что запрещенное вещество обнаружили в организме спортсменки 2 месяца назад, причем позднее ее тесты на триметазидин были отрицательными.

Спортивный юрист Артем Пацев в комментарии RT заявил, что заседание CAS по делу Валиевой пройдет на позднее 15 февраля. Также он отметил, что с учетом ряда важных обстоятельств и юного возраста спортсменки (15 лет) решение будет, вероятнее всего, в ее пользу.