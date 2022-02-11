Результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде могут пересмотреть

Пекин. КНР. В Международном Олимпийском комитете (МОК) заявили о возможности пересмотра результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Матч ТВ».

Как сказал руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс, вопрос будет решен после завершения расследования.

Напомним, 7 февраля в командном турнире по фигурному катанию наши спортсмены взяли золото. Однако позднее стало известно о том, что в декабре 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге участница Олимпиады Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Эту информацию подтвердили 11 февраля в Международном агентство допинг-тестирования (ITA).

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от олимпийских стартов, но та оспорила это решение. Временно ей разрешили продолжать участие в Играх.

Триметазидин – вещество, близкое по действию к мельдонию. Используется в медицине для профилактики болезней сердца и кровообращения. По некоторым данным, может образовываться в организме человека без искусственного введения.

UPD: 11 февраля Олимпийский комитет России выступил с заявлением, в котором напомнил, что положителная допинг-проба Валиевой была получена задолго до Олимпиады, причем более поздние тесты, взятые в январе, показали отсутствие триметазидина в ее организме. Окончательно вопрос об участии Валиевой в играх решит Спортивный арбитражный суд, добавили в ОКР.